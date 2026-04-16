الجمارك: تحصيل 117.5 مليون جنيه من بيع سيارات وبضائع مهملة بمنفذي دمياط ونويبع

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي، عن تحصيل مبلغ 117.5 مليون جنيه نتيجة بيع 35 لوطًا من السيارات والبضائع المتنوعة وذلك خلال جلسة مزاد علني جرى تنظيمها اليوم الخميس 16-4-2026.

وكشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك اليوم؛ أن تلك البضائع تم التصرف فيها بالبيع لصالح منفذي دمياط و نويبع.

بحسب التقرير فإنه جرى التنسيق بين الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بالمنفذين الجمركيين وبالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لتنظيم مزاد علني جرى عقد بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم.

وتم بيع 12 لوطًا من السيارات بقيمة 6.7 مليون جنيه و 23 لوطًا من البضائع المتنوعة بقيمة 110.8 مليون جنيه .

وجاء تنظيم المزاد العلني وفقًا لتكليفات القيادة السياسية لوزارة المالية بالتوجيه نحو التخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكافة الموانئ المصرية والخاضعة لسلطات الجمارك المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.