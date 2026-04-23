عددهم 50.. أول تعليق من مصور فيديو هروب نزلاء مصحة إدمان بأبو رواش

روى مصور فيديو هروب نزلاء مصحة علاج إدمان بطريق أبو رواش تفاصيل الواقعة في أول تصريح له بعد انتشار مقطع الفيديو.

وقال أحمد كامل البطاوي موظف ببنك، إنه أثناء سيره الساعة السادسة صباح أمس الأربعاء على الطريق الأبيض متجها إلى عمله شاهد أعدادا كبيرة من الشباب تتراوح بين ٤٠ إلى ٥٠ شخصا يهرعون على الطريق كمن يهرب من شيء، فاعتقد أنهم من إحدى المصحات لوجود الكثير منها بتلك المنطقة، فقام بتصويرهم خشية إيذاء أي منهم أحد من المارة.

وأضاف البطاوي أنه كما ظهر في الفيديو تحدث لعدد منهم وأنكر أحدهم في البداية أنهم هاربون من مصحة لعلاج الإدمان، زاعما أنهم تم خطفهم ليعود يخبره بأنهم كانوا في مكان يقال إنه مصحة ليأتي شابان آخران ذكرا أنهما هربا من مصحة لعلاج الإدمان بعد تعرضهما لمعاملة سيئة.

وأبدى مصور الفيديو اندهاشه من ردود الافعال الكبيرة على مقطع الفيديو وأنه لم يلحظ الأمر حتى اتصل به الكثير من أصدقائه وسط إشادات التعليقات بتصرفه وتعاطفه معهم.

ومن جانبها تكثف الجهات الأمنية المختصة جهودها لكشف حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يستقل سيارته يوثق لحظة هروب جماعى لنزلاء إحدى مصحات علاج الإدمان بمحافظة الجيزة.

وأوضح القائم بالنشر أن هذا المشهد يقع بين شارع الطريق الأبيض ومنطقة أبو رواش، الأمر الذى أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وبدأت الأجهزة المعنية فحص الفيديو المتداول، للوقوف على ملابساته الكاملة، وتحديد ما إذا كان هذا الفيديو تم تصويره حديثا أم يعود إلى فترة سابقة ضمن واقعة قديمة، إلى جانب تحديد موقع المصحة المشار إليها، والتأكد من هويتها وهوية القائمين على إدارتها.

كما يجرى تفريغ محتوى الفيديو وتحليله بدقة، لرصد تفاصيل الواقعة، والتأكد من صحتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت حدوث الواقعة مؤخرًا أو وجود مخالفات.