الأمن يفحص فيديو هروب جماعي لنزلاء مصحة لعلاج الإدمان بأبو رواش

تكثف الجهات الأمنية المختصة جهودها لكشف حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يستقل سيارته يوثق لحظة هروب جماعى لنزلاء إحدى مصحات علاج الإدمان بمحافظة الجيزة

وأوضح القائم بالنشر أن هذا المشهد يقع بين شارع الطريق الأبيض ومنطقة أبو رواش، الأمر الذى أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وبدأت الأجهزة المعنية فحص الفيديو المتداول، للوقوف على ملابساته الكاملة، وتحديد ما إذا كان هذا الفيديو تم تصويره حديثا أم يعود إلى فترة سابقة ضمن واقعة قديمة، إلى جانب تحديد موقع المصحة المشار إليها، والتأكد من هويتها وهوية القائمين على إدارتها.



كما يجرى تفريغ محتوى الفيديو وتحليله بدقة، لرصد تفاصيل الواقعة، والتأكد من صحتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت حدوث الواقعة مؤخرًا أو وجود مخالفات.