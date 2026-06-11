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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليماحي يهنئ عبدالله آل الشيخ بتولي رئاسة الاتحاد البرلماني العربي

اليماحي يهنئ عبدالله آل الشيخ لتوليه رئاسة الاتحاد البرلماني العربي
اليماحي يهنئ عبدالله آل الشيخ لتوليه رئاسة الاتحاد البرلماني العربي
الديب أبوعلي

هنأ محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة توليه رئاسة الاتحاد البرلماني العربي خلال الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي التي عقدت عن بعد تحت عنوان "رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارًا واستدامة".

وأكد رئيس البرلمان العربي في كلمته أن تولي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئاسة الاتحاد البرلماني العربي يمثل إضافة نوعية لمسيرة العمل البرلماني العربي المشترك، مشيدًا بما يتمتع به معاليه من خبرات برلمانية واسعة ورؤية قيادية وحضور مؤثر على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ومعربًا عن ثقته في قدرة الاتحاد على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة تحت رئاسته.

وفي هذا السياق، قال رئيس البرلماني في مستهل كلمته أمام أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي "أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ بمناسبة تولي معاليه رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، معربين عن ثقتنا الكاملة في أن الاتحاد تحت رئاسته مقبل على مرحلة جديدة من العطاء والإنجاز، لما يتمتع به من خبرة برلمانية عريقة، ورؤى ثاقبة، وحكمة مشهودة، وسجل حافل بالعطاء في خدمة العمل البرلماني العربي والإسلامي والدولي، فضلًا عما يحظى به معاليه من تقدير واحترام واسع على المستويات العربية والإقليمية والدولية، متمنين له كل التوفيق والسداد".

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تقديره للجهود التي بذلها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال فترة رئاسته السابقة للاتحاد البرلماني العربي، مثمنًا إسهاماته وجهوده المخلصة في دعم مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك وتعزيز دور الاتحاد في خدمة القضايا العربية وتعزيز حضوره على الساحتين الإقليمية والدولية.

https://youtu.be/sqnlyfsTff4

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي مجلس الشورى المملكة العربية السعودية محمد بن أحمد اليماحي السعودية الاتحاد البرلماني العربي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ

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