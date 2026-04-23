عايز يزود مشاهدات.. القبض على شخص ادعى انتشار المشاجرات والأسلحة النارية بأسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء صاحب الحساب انتشار المشاجرات والأسلحة النارية والمواد المخدرة بأسوان.

بالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر، وهو محاسب، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، أصل بلدته أسوان.

بمواجهته، أقر بعلمه بسابقة حدوث مشاجرة بتاريخ 16/ الجارى بين طالبين، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسوان، بسبب خلافات بينهما حول اللهو، قام أحدهما على أثرها بالتعدى على الآخر بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته ورغم علمه بأنه تم ضبط مرتكب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، إلا أنه استغلها وقام بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





