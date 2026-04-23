قرار بشأن خادمة استولت على 50 ألف جنيه من منزل صاحب شركة بكرداسة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مبلغ مالي 50 الأف جنيه من داخل منزل صاحب شركة بكرداسة.



ألقت مباحث كرداسة القبض على خادمة قامت بسرقة مبلغ مالى من مخدومها بمدينة كرداسة وفرت هاربة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا من صاحب شركة مقاولات بتضرره من خادمة ٢٥ سنة لاكتشافه سرقتها مبلغ مالى ٥٠ الف جنيه من غرفته وفرت هاربة.

القى القبض عليها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وانها قامت بشراء ملابس واكسسوارات بالمبلغ المالى المسروق ، وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهمة ٤ ايام على ذمة التحقيقات