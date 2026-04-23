القبض على سيدة أتلفت كاميرات مراقبة خاصة بمنزل جارتها بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام جارتها بالصعود إلى سطح العقار محل سكنهما وإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزلها بالبحيرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 / الجارى تبلغ لمركز شرطة دمنهور من القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من جارتها لقيامها بالصعود إلى سطح العقار محل سكنهما وإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزلها لخلافات بينهما حول الجيرة .

أمكن ضبط المشكو فى حقها (ربة منزل – مقيمة بذات الدائرة)، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لقيام الشاكية بالتعدى عليها بالسب وتركيب الكاميرات موجهة لمنزلها بصورة من شأنها إنتهاك خصوصيتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.. وتولت النيابة العامة التحقيق