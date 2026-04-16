نجل شقيقه يصارع الموت.. دفن شاب دهسته سيارة نقل في كرداسة.. صور

صرحت جهات التحقيق بدفن جثمان شاب دهسته سيارة نقل اثناء استقلاله دراجة نارية بشارع الرشاح بمدينة كرداسة.

وقررت النيابة حبس سائق السيارة النقل المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات وتحريز مقطع فيديو رصد الحادث.

وشهدت مدينة كرداسة حادثا مروعا راح ضحيته سباك، وأصيب نجل شقيقه، حيث دهستهما سيارة نقل اثناء استقلالهما موتوسيكل في شارع الرشاح.

تلقت غرفة النجدة بلاغ من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفي ومصاب، على الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص متوفي، نجل شقيقه مصاب بإصابات خطرة في أماكن متفرقة من جسده، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وبعمل التحريات تبين أن سيارة نقل دهست المتوفي ونجل شقيقه أثناء استقلالهما دراجة نارية علي الطريق، وان جسد الضحيتين دخل أسفل السيارة النقل وتم إخراجهما بعد عدة محاولات.

وتم التحفظ على سائق السيارة، فيما يجري رجال المباحث التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات