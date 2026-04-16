مباراة تنهي حياة طالب ووالده يتهم مستشفى بالشيخ زايد بالإهمال الطبي

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في اتهام مواطن مستشفى بالشيخ زايد بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة نجله عقب إصابته في مباراة كرة قدم وفشلهم في تشخيص حالته.

تلقى قسم شرطة الشيخ زايد بلاغًا من مواطن، تضرر فيه من مستشفى واتهم إدارتها بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة نجله.

وكشفت التحريات، أن الشاب نُقل إلى المستشفى عقب إصابته بكدمة في البطن أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم داخل أحد الأندية، و تلقى العلاج وغادر المستشفى في ذات اليوم.

وأضافت التحريات، أنه عقب مغادرته المستشفى شعر المصاب بحالة إعياء شديدة، فتم نقله إلى مستشفى آخر بمنطقة المعادي، وبإجراء الفحوصات الطبية تبين إصابته بثقب بالمعدة أدى إلى تسرب إفرازات داخلية، وخضع لعملية جراحية استكشافية، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته بعد يومين.

وأفادت التحقيقات، أن والد المتوفى أنهى إجراءات الدفن عقب الوفاة، مرجعًا تأخره في تحرير المحضر إلى حالته النفسية السيئة إثر الواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.