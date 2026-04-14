بنهزر.. إصابة 3 طالبات بتسمم عقب تناول منوم بالشيخ زايد

شهدت مدينة الشيخ زايد واقعة مؤسفة حيث تعرضت 3 طالبات لحالة تسمم عقب تناول أقراص منومة في تنفيذ تحدي بينهن على سبيل المزاح، تم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى بوصول 3 طالبات مصابات بحالة تسمم، انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبين إصابة 3 فتيات 16 سنة بحالة تسمم بعد تناولهن كمية من عقار الكلوزابكس المنوم وتم تقديم الاسعافات اللازمة لهن.

وبمواجهة الطالبات ذكرن أنهن قررن تناول الأقراص على سبيل التحدى والمزاح مما أدى إلى اصابتهن بحالة تسمم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.