قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر عسكرية إسرائيلية : نعمل على إنشاء مناطق عازلة في غزة وسوريا ولبنان
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ قداسة البابا تواضروس ورئيس الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد
الاحتلال يغتال سكرتير أمين عام حزب الله.. ويوسع عملياته العسكرية في لبنان
معتمد جمال: التغيير الفني لشباب بلوزداد قد يكون دافعًا لهم .. وندرك صعوبة اللقاء
البترول: الشراكة مع الهيئة الإفريقية خطوة لتسريع وتيرة تطوير قطاع التعدين
الأهلي يرفع تجاوزات «الحكم وفا» بحق الشناوي وتريزيجيه والشحات إلى لجنة الانضباط
خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد
اتحاد إذاعات وتليفزيونات «التعاون الإسلامي» يتفقد «الوطنية للإعلام» ويُشيد بتجربة إذاعة القرآن الكريم
توم واريك: واشنطن تترك لإسرائيل حرية القرار في الملف اللبناني
رحلات عمر وهمية.. سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين بالقاهرة
وزير الصناعة يبحث خطة تعزيز الاستثمارات وزيادة المكون المحلي ودعم الصادرات
أغالب مجرى النهر تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

حجز طالبة ووالدها في واقعة إصابة 5 طلاب بالتسمم بمدرسة شوبر بطنطا

الغربية أحمد علي

أعطى المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بفتح باب التحقيق العاجل مع طالبة ووالدها في واقعة إصابة 5 طلاب من زملائها بالتسمم ووعكه صحية مفاجئة جراء إعطائهم مادة مجهولة المصدر .

توجيهات النيابة العامة 


كما وجهت النيابة العامة بحجز الفتاة الطالبة ووالدها على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات حول الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

سقوط الطالبة ووالدها 

وكان ضباط مباحث مركز شرطة طنطا برئاسة الرائد محمد العسال نجحوا في ضبط الطالبة ووالدها بتهمه التورط في الإضرار وإصابة زملائها الطلاب الخمسة بحالة أعباء ووعكه صحية مفاجئة تسببت في التسمم ونقلهم إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.

في ذات السياق أصدر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي مدير إدارة شرق طنطا التعليمية بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة تورط طالبة في إصابة 5 من زملائها بوعكة صحية عقب تناولهم مادة يُشتبه في كونها منومة أثناء فعاليات اليوم الدراسي بمدرسة شوبر الابتدائية المشتركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحقيق تعليم الغربية 

وكان مدرسة شوبر الابتدائية شهدت تعرض 5 طلاب بالصف السادس الابتدائي لوعكه صحية عقب تناولهم مادة يُشتبه في كونها منومة وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول ملابسات الواقعة المذكورة.

وأفاد مسئول طبي بجامعة طنطا أن أسماء ضحايا هم 
ندى أحمد حسن الجنايني، 12 سنة ، جودي محمد حسن محمد الضويني، 12 سنة، رحيم هيثم صفوت عبد الجليل، 12 سنة ، منه الله إبراهيم محمد الشامي، 12 سنة ، وأحمد العبد خاطر، 12 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية شوبر ومقيدون بالصف السادس الابتدائي بمدرسة وحدة شوبر الابتدائية.

خروج طلاب سالمين 

وتابع المسئول الطبي أن كافة الحالات المصابة قد خرجوا سالمين عقب تحسن حالتهم الصحية وعادوا إلي منازلهم .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حجز طالبة والدها مدرسة شوبر بطنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

القبور

حكم دفن السيدات مع الرجال.. دار الإفتاء تكشف الرأي الشرعي

الزمالك

الزمالك يجس نبض محمد رأفت لضمه في الموسم الجديد

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

حالة الطقس

تقلبات ربيعية.. "الأرصاد" تحذر من ذروة ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

ترشيحاتنا

ارشيفي

الإمارات: تصدينا لـ 563 صاروخًا باليستيًا وجوالاً و2256 مسيّرة إيرانية

الإمارات - علم

حاكم دبي يدعو المواطنين والمقيمين لرفع علم الإمارات فوق المنازل

ارشيفي

ارتباك دبلوماسي| طهران تتراجع عن خبر وصول وفدها إلى باكستان وتكشف خطأ حساسا

بالصور

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

سيارات كوبيه
سيارات كوبيه
سيارات كوبيه

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..

فيديو

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

عودة طفلة بعد ١٢ سنة

رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد