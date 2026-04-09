حجز طالبة ووالدها في واقعة إصابة 5 طلاب بالتسمم بمدرسة شوبر بطنطا

أعطى المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بفتح باب التحقيق العاجل مع طالبة ووالدها في واقعة إصابة 5 طلاب من زملائها بالتسمم ووعكه صحية مفاجئة جراء إعطائهم مادة مجهولة المصدر .

توجيهات النيابة العامة



كما وجهت النيابة العامة بحجز الفتاة الطالبة ووالدها على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات حول الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

سقوط الطالبة ووالدها

وكان ضباط مباحث مركز شرطة طنطا برئاسة الرائد محمد العسال نجحوا في ضبط الطالبة ووالدها بتهمه التورط في الإضرار وإصابة زملائها الطلاب الخمسة بحالة أعباء ووعكه صحية مفاجئة تسببت في التسمم ونقلهم إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.

في ذات السياق أصدر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي مدير إدارة شرق طنطا التعليمية بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة تورط طالبة في إصابة 5 من زملائها بوعكة صحية عقب تناولهم مادة يُشتبه في كونها منومة أثناء فعاليات اليوم الدراسي بمدرسة شوبر الابتدائية المشتركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحقيق تعليم الغربية

وكان مدرسة شوبر الابتدائية شهدت تعرض 5 طلاب بالصف السادس الابتدائي لوعكه صحية عقب تناولهم مادة يُشتبه في كونها منومة وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول ملابسات الواقعة المذكورة.

وأفاد مسئول طبي بجامعة طنطا أن أسماء ضحايا هم

ندى أحمد حسن الجنايني، 12 سنة ، جودي محمد حسن محمد الضويني، 12 سنة، رحيم هيثم صفوت عبد الجليل، 12 سنة ، منه الله إبراهيم محمد الشامي، 12 سنة ، وأحمد العبد خاطر، 12 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية شوبر ومقيدون بالصف السادس الابتدائي بمدرسة وحدة شوبر الابتدائية.

خروج طلاب سالمين

وتابع المسئول الطبي أن كافة الحالات المصابة قد خرجوا سالمين عقب تحسن حالتهم الصحية وعادوا إلي منازلهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.