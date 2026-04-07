ترقية 7 أساتذة و21 أستاذاً مساعداً بهيئة التدريس في جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته السابعة للعام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من إبراهيم احمد إبراهيم السيد شمحوط، ومنى محمد وطنى محمود، ودينا إبراهيم مصطفى الجندي بكلية الطب، وايناس حسن محمد الغزاوي، ومحمد ناصف محمد ناصف، ويحيي احمد شعبان النجار بكلية العلوم، ومحمد عرفه محمد عرفه البدري بكلية الهندسة.

‎كما تم منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من سارة عصام حسبى حماده، وشريف السيد عبد الغنى الضو، ورغده جبر فريد مشعل، و علا موسى محمود موسى سالم، واسماء ابو الفتح السيد بلال، ومحمد سامى محمود عبد المجيد ترك، و مى محمود عوض صالح، وهبه احمد حلمى المقدم بكلية الطب، واحمد رياض عبد الوهاب غازى، وهشام محمد عطيه محمد هاشم، والسعيد محمد عبد الرحيم مشاحيت بكلية العلوم، وسامح عبد المنعم محمد سراج بكلية التجارة، وعفاف على عطيه عامر بكلية الآداب، ومحمد جمال محمد موسى حسين، ومحمد سمير محمد عبد اللطيف بكلية الهندسة، ومحمد حسين محمد عبد الفتاح بكلية الزراعة، و سالي جمال مصطفي فيشه، وامل السعيد محمد عقدة، وفاطمة مجدى يوسف فرج حشاد، ودينا عبد اللطيف محمد عبد الهادي نصار بكلية التربية النوعية، وإنعام ابراهيم محمد النجار بكلية التمريض.

‎بالإضافة إلى الموافقة على منح ٢٥ دبلوم ،٦٦ درجة ماجستير، و٣٥ دكتوراه في التخصصات المختلفة.