جنايات طنطا تقضي بإعدام المتهم بإنهاء حياة شاب دافع عن والده

أصدرت محكمة جنايات طنطا المنعقدة اليوم الأحد حكما بإعدام الشاب المتهم قاتل الشاب صلاح القليني بسبب دفاعه عن والده بشوارع كفر الزيات.

حكم قضائي عاجل

كانت محكمة جنايات طنطا قد أحالت في وقت سابق اوراق المتهم الى فضيلة المفتي لاخذ الراي الشرعي في اعدامه.

اعدام المتهم

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية اخطارا من مامور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من الاهالي بمقتل شاب ويدعى صلاح والشهير بكازوبا .

تفاصيل الواقعة

في المقابل انتقلت قوة امنية من مباحث شرطة كفر الزيات بقياده الرائد احمد شيحه رئيس المباحث وتبين مقتل شاب في العقد الثاني من عمره يدعى صلاح القليني بطعنة نافذة في القلب اودت بحياته في الحال.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.