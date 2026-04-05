خبير: نتوقع تصعيدا عسكريا أمريكيا ضد إيران خلال الساعات القادمة

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير السياسات الدولية، أن الأزمة الأمريكية الإيرانية تتجه نحو سيناريو التصعيد العسكري خلال الساعات القادمة، مرجحاً تراجع فرص الحلول الدبلوماسية في ظل انعدام الثقة وتصلب المواقف بين واشنطن وطهران، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية.

خيارات حاسمة وفرص دبلوماسية ضعيفة

أوضح الدكتور أحمد، في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دي ام سي، أن الساعات الـ 48 المقبلة تحمل سيناريوهين رئيسيين؛ الأول يتمثل في تدخل دبلوماسي طارئ لنزع فتيل الأزمة أو تمديد المهلة الأمريكية، وهو ما اعتبره "خياراً ضعيفاً" بسبب انعدام الثقة المتبادلة، أما السيناريو الثاني والأقرب للواقع، فهو اللجوء إلى التصعيد العسكري.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي سيضطر لاستخدام القوة لإثبات قوة الردع الأمريكية إذا ما استمرت إيران في رفض شروطه، وعلى رأسها فتح مضيق هرمز.

"حافة الهاوية" وحرب الاستنزاف

وصف الخبير الدولي سياسة واشنطن بأنها تعتمد على "حافة الهاوية" عبر ممارسة أقصى درجات الضغط ورفع سقف المطالب للتلويح بما يسميه الرئيس ترامب بـ"الجحيم"، بهدف إجبار طهران على تقديم تنازلات. وفي المقابل، أشار إلى أن العقلية الإيرانية تتبنى "استراتيجية الاستنزاف الطويل"، مدعومة بنجاحها الأخير في إسقاط طائرات أمريكية، مما عزز ثقتها في قدرتها على خوض حرب طويلة الأمد، وسط تكهنات بحصولها على أنظمة دفاع جوي متطورة من دول مثل روسيا أو الصين.