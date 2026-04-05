قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
طقس اليوم مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15
خطوة أولى لإنهاء الحرب.. أمريكا وإيران تناقشان وقف إطلاق النار 45 يوما
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين الآن بالبورصة والأسواق
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
بصواريخ عنقودية.. إيران تشن 3 هجمات على وسط إسرائيل وتثير حالة استنفار
الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن
3 أندية إسبانية تتصارع لضم مصطفى شوبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: نتوقع تصعيدا عسكريا أمريكيا ضد إيران خلال الساعات القادمة

ايران
ايران
عادل نصار

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير السياسات الدولية، أن الأزمة الأمريكية الإيرانية تتجه نحو سيناريو التصعيد العسكري خلال الساعات القادمة، مرجحاً تراجع فرص الحلول الدبلوماسية في ظل انعدام الثقة وتصلب المواقف بين واشنطن وطهران، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية.

خيارات حاسمة وفرص دبلوماسية ضعيفة

أوضح الدكتور أحمد، في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دي ام سي، أن الساعات الـ 48 المقبلة تحمل سيناريوهين رئيسيين؛ الأول يتمثل في تدخل دبلوماسي طارئ لنزع فتيل الأزمة أو تمديد المهلة الأمريكية، وهو ما اعتبره "خياراً ضعيفاً" بسبب انعدام الثقة المتبادلة، أما السيناريو الثاني والأقرب للواقع، فهو اللجوء إلى التصعيد العسكري.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي سيضطر لاستخدام القوة لإثبات قوة الردع الأمريكية إذا ما استمرت إيران في رفض شروطه، وعلى رأسها فتح مضيق هرمز.

"حافة الهاوية" وحرب الاستنزاف

وصف الخبير الدولي سياسة واشنطن بأنها تعتمد على "حافة الهاوية" عبر ممارسة أقصى درجات الضغط ورفع سقف المطالب للتلويح بما يسميه الرئيس ترامب بـ"الجحيم"، بهدف إجبار طهران على تقديم تنازلات. وفي المقابل، أشار إلى أن العقلية الإيرانية تتبنى "استراتيجية الاستنزاف الطويل"، مدعومة بنجاحها الأخير في إسقاط طائرات أمريكية، مما عزز ثقتها في قدرتها على خوض حرب طويلة الأمد، وسط تكهنات بحصولها على أنظمة دفاع جوي متطورة من دول مثل روسيا أو الصين.

ايران اسرائيل امريكا الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وزير المالية

بعد إقرارها رسمياً.. موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

ترشيحاتنا

الكهرباء

تشغيل ومراقبة وحدات الإنتاج.. دور مراكز التحكم في الطاقة

البحث العلمي

أكاديمية البحث العلمي تعلن مد فترة التقديم للنداء الوطني للتكنولوجيا العميقة

جامعة حلوان التكنولوجية

جامعة حلوان التكنولوجية تطلق مشروعا لشحن سيارات الجولف بالطاقة الشمسية

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد