هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
الإشراف العام
محافظات

جولات ميدانية لمحافظ الإسكندرية لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية

المحافظ يتفقد عيادتي الإسكندرية وسموحة
أحمد بسيوني

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم عيادتي الإسكندرية النموذجية بنطاق حي وسط، وسموحة النموذجية بنطاق حي شرق، التابعتين لهيئة التأمين الصحي، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل المنشآت الصحية، والوقوف على كفاءة التشغيل وانتظام سير العمل بها.

واستهل المحافظ جولته بتفقد عيادة الإسكندرية النموذجية، والتي تخدم نحو 111 ألف مريض، حيث تعمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، وتستقبل أعدادًا كبيرة من المترددين يوميًا، كما تضم 14 عيادة بتخصصات طبية متنوعة، من بينها الباطنة، والقلب، والكلى، والجراحة، والعظام، والأسنان، والأورام، إلى جانب خدمات المعامل والأشعة، بما يسهم في تقديم خدمة طبية متكاملة لأهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

كما تفقد المحافظ عيادة سموحة النموذجية، والتي تخدم ما يقرب من 370 ألف مريض من الطلاب والقوى العاملة، وتضم 20 تخصصًا طبيًا مختلفًا، من بينها الباطنة، والقلب، والكلى، والجراحة، والعظام، والأسنان، والأورام، والمسالك البولية، وعيادة السكر، بالإضافة إلى خدمات المعامل والأشعة، فضلًا عن كونها لجنة ضمور العضلات للأطفال، بما يعزز من دورها في تقديم خدمات طبية متخصصة للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى أنها من العيادات التابعة لهيئة التأمين الصحي التي تعمل فترة مسائية من الساعة ٤ مساءً وحتى ٨ مساءً لاستقبال أكبر عدد ممكن من المواطنين وتقديم الخدمة الطبية لأطول فترة ممكنة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن العيادتين تمثلان نموذجًا متطورًا لمنشآت التأمين الصحي، لما تقدمانه من خدمات طبية متميزة لقطاع واسع من المواطنين، لافتًا إلى أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. كما أشار إلى تطبيق مبادرة “لا تنتظر” داخل العيادتين، والتي تسهم في تسريع حصول كبار السن وذوي الهمم المصابين بأمراض مزمنة على الخدمة الطبية دون انتظار، موجهًا بضرورة الحفاظ على جودة الأداء وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته كلٌّ من الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، والدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ، والدكتور سيد جلال، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، والدكتور محمود مجاهد، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة شاهيناز مصطفى، مدير هيئة التأمين الصحي بالإسكندرية، حيث تم متابعة سير العمل داخل العيادتين والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية بكفاءة وجودة عالية

