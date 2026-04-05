ليبيا ترفع إنتاج النفط لأعلى مستوى منذ 10 سنوات وسط مفاوضات لتصديره إلى مصر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن إنتاج البلاد من النفط ارتفع إلى نحو 1.43 مليون برميل يوميًا، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، وفق ما نقلته وكالة رويترز.



يأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع تحركات مصرية لتعزيز وارداتها من الخام الليبي، في ظل اضطرابات إمدادات النفط من بعض الدول، خاصة مع تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية.



وبحسب تقارير، تسعى مصر لاستيراد ما لا يقل عن مليون برميل شهريًا من النفط الليبي، ضمن مفاوضات جارية بين الهيئة المصرية العامة للبترول ونظيرتها الليبية، بهدف تأمين احتياجات معامل التكرير، التي تعتمد جزئيًا على واردات من الخارج.

وكانت مصر تستورد في السابق ما بين مليون إلى مليوني برميل شهريًا من النفط الكويتي، إضافة إلى نحو مليون برميل من أرامكو، في إطار تسهيلات ائتمانية، قبل أن تتأثر الإمدادات مؤخرًا بسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.