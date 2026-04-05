خبيرة بترول: ارتفاع أسعار النفط مؤقت.. والحكومة المصرية تعمل لضمان الأمن الطاقي

قالت منال متولي، خبيرة البترول والطاقة، إن ارتفاع أسعار المحروقات عالميًا أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى أن سعر برميل النفط الذي كان 93 دولارا ارتفع حاليًا إلى 116.5 دولار، بسبب تأثيرات الحرب العالمية وإغلاق الملاحة في مضيق هرمز.

وأضافت "متولي"، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن الحكومة المصرية تتبع استراتيجية عالية لضمان استقرار السوق المحلية، مؤكدًة أن المواطنين يجب أن يتحملوا مؤقتًا هذا الارتفاع، لأنه على مستوى عالمي.

وأوضحت خبيرة البترول والطاقة، أن الدولة عملت على توفير حلول بديلة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الغاز الطبيعي، من خلال تشغيل خمس سفن لتغييز الغاز الطبيعي وتحويله من الحالة السائلة إلى الغازية لتلبية احتياجات السوق المحلية، مشيرة إلى أن هذه السفن توفر نحو 2.7 مليار متر مكعب غاز يوميًا.

وأكدت أن مصر نجحت في عقد اتفاقات بديلة مع دول عربية لضمان أمن الطاقة في البلاد، لافتة إلى أن التعاون الاستثماري مع قبرص في مجال الغاز الطبيعي يشهد نموًا سنويًا كبيرًا، ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات طاقية مستقبلية.