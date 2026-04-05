كتائب القسام: الاحتلال الإسرائيلي يعطل المرحلة الثانية من اتفاق غزة

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إن الطرف الفلسطيني أدى ما عليه بكل أمانة ومسئولية احتراما لجهود الوسطاء وسحبا للذريعة من يد الاحتلال.

وتابع، المطلوب من أشقائنا الضغط على الكيان لاستكمال التزامه بالمرحلة الأولى قبل الحديث عن المرحلة الثانية، العدو هو من يعطل الاتفاق والمطلوب وضع الإدارة الأمريكية المنحازة أمام مسؤولياتها.

ووصف أبو عبيدة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وصمة عار على جبين كل المتخاذلين والصامتين.

و أكد المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أن المساس بالأقصى والأسرى لن يمر مرور الكرام مهما كلف ذلك شعبنا من ثمن.