170 قافلة «زاد عزة».. الهلال الأحمر يواصل دعم غزة بنحو 3,290 طنًا من المساعدات الإنسانية

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 170، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة في يومها الـ 170، نحو 3,290 أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت أكثر من 1,180 طنًا سلال غذائية، نحو 650 طنًا من المواد الإغاثية، ونحو 1,460 طنًا مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

كما عزز الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية للتخفيف من تداعيات الطقس السيء التي يشهدها القطاع، والتي شملت: 3,640 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 3,930 مرتبة، نحو 3,456 مشمع، ما يزيد عن 1000 خيمة لإيواء المتضررين.

وفي سياق متصل، واصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية في استقبال الدفعة الـ 30، من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، الوافدين والمغادرين ومرافقيهم، وتيسير إجراءات العبور.

هذا إلى جانب، توزيع الوجبات الغذائية الساخنة، توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.