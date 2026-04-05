تأهب مصري بمعبر رفح لاستقبال مصابي غزة.. وعبور 3200 طن مساعدات إنسانية

تشهد منطقة معبر رفح حالة من التأهب القصوى، استعدادًا لاستقبال دفعة جديدة من المرضى والمصابين والجرحى الفلسطينيين، في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح زياد قاسم، مراسل “القاهرة الإخبارية”، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامي همام مجاهد، أن هناك تنسيقًا كاملًا لاستقبال الحالات، حيث سيتم إجراء كشف طبي مبدئي لهم من خلال لجنة تابعة لوزارة الصحة، قبل توزيعهم على المستشفيات المتخصصة وفقًا لطبيعة الإصابات.

عودة متعافين فلسطينيين بعد تلقي العلاج في مصر

وقال المراسل إن الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت عودة دفعة من الفلسطينيين الذين تلقوا العلاج داخل المستشفيات المصرية منذ اندلاع أحداث أحداث 7 أكتوبر 2023، بعد تعافيهم بشكل كامل.

وأضاف أن هؤلاء المرضى أنهوا مراحل علاجهم بنجاح، وتم نقلهم إلى الجانب الفلسطيني تمهيدًا لعودتهم إلى قطاع غزة.

3200 طن مساعدات تعبر إلى غزة

في سياق متصل، شهدت الساحة الأمامية للمعبر تدفق شاحنات مساعدات إنسانية وإغاثية من مصر إلى الأراضي الفلسطينية، عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضح أن القافلة التي سيرها الهلال الأحمر المصري تجاوزت حمولتها 3200 طن من المساعدات.

دعم إنساني متواصل لتخفيف المعاناة

وشملت المساعدات مواد غذائية، ومستلزمات طبية، وأدوية، إلى جانب مواد بترولية، في إطار الجهود المصرية المستمرة لتخفيف معاناة المواطنين داخل قطاع غزة، في ظل استمرار التحديات الإنسانية المتفاقمة.