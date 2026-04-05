رئيس الوزراء العراقي: "حريصون على تطوير القوات الأمنية وتعزيز قدراتنا القتالية"

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، الأحد، حرص الحكومة واهتمامها بتطوير القوات الأمنية وتعزيز قدراتها القتالية.

جاء ذلك خلال اجتماع السوداني، لمناقشة خطط تطوير منظومات الدفاع الجوي، بحضور رئيس أركان الجيش، وعدد من القادة والمسؤولين في وزارة الدفاع، وهيئة التصنيع الحربي".. حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان صادر من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

واطلع رئيس الوزراء، بحسب البيان، على "إجراءات وخطط تطوير وتحديث منظومات الدفاع الجوي، ومستويات الاستعداد والتدريب المستمر للوحدات العاملة فيها، بما يتناسب مع التطورات الإقليمية، لضمان أمن وسلامة الأجواء العراقية".

وأشار رئيس الوزراء، إلى "حرص الحكومة واهتمامها بتطوير القوات الأمنية، بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، وتعزيز قدراتها القتالية والفنية لتمكينها من مجابهة المخاطر والتهديدات كافة، وحفظ أمن العراق واستقراره وسيادته، وذلك من أولويات البرنامج الحكومي واستراتيجية الأمن الوطني العراقي".