هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قصف متواصل.. ميناء خورفكان بالشارقة يتعرض للهجوم وتحرك عاجل من السلطات الإماراتية

ميناء خورفكان
ميناء خورفكان
هاجر رزق

أصدرت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني بيانا مفصلا بالعمليات التي نفذت ضمن "الموجة 96" من عملية "الوعد الصادق 4".

وقال الحرس الثوري في البيان إنه نفّذ عبر عملية مشتركة للقوات البحرية والقوة الجوفضائية ضربات شملت إحراق أهداف إسرائيلية ومصالح اقتصادية أمريكية في المنطقة.

وذكر الحرس الثوري أنه شن هجوما استهدف منشآت الغاز التابعة لشركتي "إكسون موبيل" و"شيفرون" في حبشان بالإمارات، بالإضافة إلى هجوم صاروخي على مجمّع بتروكيميائي أمريكي في الرويس بالإمارات ما أدى إلى اندلاع حريق واسع فيه.

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في الإمارات أن الجهات المختصة في إمارة الشارقة تتعامل مع حادث استهدف ميناء خورفكان اليوم الأحد 5 أبريل.

وذكر المكتب الإعلامي أنه لم يتم تسجيل أية إصابات حتى الآن، مشيرا إلى أنه سينشر المزيد من التفاصيل والمستجدات حال توافرها.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ربان سفينة حاويات أفاد بمشاهدة عدة ارتطامات في المياه ناجمة عن سقوط مقذوفات مجهولة على مقربة شديدة منها في ميناء خورفكان بالإمارات.

