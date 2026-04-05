هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
الإشراف العام
الإشراف العام
تبادل خبرات فقط.. زيلينسكي: لم يُطلب من أوكرانيا التدخل في مضيق هرمز

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه لم يُطلب من بلاده أن تتدخل أو تقدم المساعدة بشكل مباشر في مضيق هرمز.

وقال زيلينسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن الشركاء اكتفوا بطلب تبادل خبرات أوكرانيا، إذ تتمتع كييف بخبرة في فتح ممر الحبوب في البحر الأسود.

وتابع قائلًا "يمكننا مشاركة هذه الخبرات مع الدول الأخرى، لكن لم يطلب منا أحد أن نأتي للمساعدة في مضيق هرمز، لقد طلب منا شركاؤنا فقط مشاركة خبراتنا".

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا واجهت مشكلة مماثلة عندما قامت روسيا بحصار ممر الأمن الغذائي الخاص بأوكرانيا في البحر الأسود.

ما هو ممر الحبوب في البحر الأسود؟

يشير "ممر الحبوب في البحر الأسود"، إلى المسارات البحرية الآمنة التي استُخدمت لتصدير الحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد مر هذا الممر بمرحلتين رئيسيتين، الأولى مبادرة حبوب البحر الأسود (الاتفاق الدولي) حيث كانت هذه المبادرة في شكل اتفاقية رسمية وقعت في يوليو 2022 بين روسيا وأوكرانيا وتركيا برعاية الأمم المتحدة، وكان الهدف منها ضمان مرور آمن للسفن التجارية، وذلك عن طريق مركز تنسيق مشترك في إسطنبول لتفتيش السفن لضمان عدم حملها لأسلحة.. إلا أن هذا الاتفاق انتهى في 17 يوليو 2023؛ بعد رفض روسيا تمديده، مما أدى إلى توقف العمل بالمسارات الآمنة المتفق عليها دولياً، وهو ما دعا أوكرانيا في أغسطس 2023 إلى إنشاء "ممر إنساني" مؤقت وخاص بها يمتد بمحاذاة السواحل الغربية للبحر الأسود، مروراً بالمياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا (الدول الأعضاء في الناتو) لتقليل المخاطر العسكرية.

ولا يزال هذا الممر يعمل تحت إشراف وحماية القوات الأوكرانية، وقد نجحت أوكرانيا من خلاله في استعادة مستويات تصدير تقترب من مستويات ما قبل الحرب، رغم التهديدات الروسية المستمرة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مضيق هرمز وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية تبادل خبرات أوكرانيا فتح ممر الحبوب في البحر الأسود

