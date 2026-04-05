ذعر في حيفا.. صاروخ إيراني يُصيب 10 إسرائيليين واشتعال النيران في المدينة

أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة 10 أشخاص بجروح أحدهم حالته خطيرة جراء سقوط صاروخ باليستي في مدينة حيفا وإصابة مبنى متعدد الطوابق.

و أشارت وسائل الإعلام إلى حدوث أضرار جسيمة بأحد المواقع في حيفا و اشتعال النيران في مواقع أخرى، فضلا عن مخاوف من وجود عالقين تحت أنقاض المبنى المصاب بصاروخ ايراني في حيفا.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وسط مدينة طولكرم، في اليوم الـ 434 من العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة، ونشرت آلياتها وفرق المشاة في وسط المدينة، أبرزها دوار جمال عبد الناصر، وميدان الشهيد ثابت ثابت، ومطلع شارع الحدادين، وشارع باريس، وشارع المستشفى.

وأضافت أن المنطقة شهدت حالة من الاستنفار، حيث لاحق جنود الاحتلال المواطنين والمركبات، تزامنا مع إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية، كما داهموا عددا من المحال التجارية وأجبروا أصحابها على إغلاقها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب ثائر يونس بعد تقييده وتعصيب عينيه.