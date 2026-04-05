طلب إحاطة بشأن ضعف الاعتماد على الطاقة الشمسية في مصر

تقدمت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة، بشأن تراجع انتشار أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني.

وقالت النائبة في طلب إحاطتها، لايزال انتشار أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح في مصر محدودًا، سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو المصانع والمحلات التجارية، رغم وفرة أشعة الشمس طوال العام.

وأرجعت، ضعف الاعتماد على الطاقة الشمسية في مصر إلى عدّة عوامل، أبرزها عدم وجود حوافز حقيقية، مثل الدعم النقدي، أو الإعفاءات الضريبية، وضعف الوعي المجتمعي.

وأوضحت، أن التعقيدات لا تزال تقف عائقًا أمام الإسراع بتنفيذ المشروعات، كما إنه لا يوجد قانون يُلزم المباني الجديدة باستعمال الطاقة الشمسية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأكدت على أن ارتفاع التكلفة الأولية لتركيب منظمات الطاقة الشمسية، تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين، في ظل غياب حوافز مالية حقيقية تقلل من التكلفة وتجعلها في متناول الجميع.

وأشارت إلى أن عدم توفر مساحات خالية وكافية فوق أسطح المباني يمثّل عائقًا إضافيًا، حيث غالبًا ما تكون هذه المساحات مشغولة بأنشطة أخرى، وإذا وُجدت فإنها تثير تساؤلات حول أحقية استعمالها بين سكان المبنى الواحد، ما يخلق خلافات، ويحول دون تنفيذ هذه المشروعات.

وشددت على أهمية معالجة هذه العوامل من خلال تبنّي سياسات داعمة، وتحفيز البنوك على تقديم قروض ميسّرة، وتقنين الدعم التدريجي للكهرباء، بما يسهم في التوسع في استعمال الطاقة الشمسية على أسطح المباني، تحقيقًا لأهداف مصر في التحول نحو الطاقة النظيفة.

ونوهت إلى أن الإجراءات البيروقراطية تؤثّر سلبًا أيضًا؛ إذ يتطلب تركيب المحطة الشمسية على الأسطح موافقات متعددة من المحليات والجهات المسؤولة عن سلامة المباني.

ولفت إلى أن الحصول على هذه الموافقات يمثّل أيضًا عائقًا كبيرًا، نظرًا لأن الكثير من المباني يتجاوز الارتفاعات القانونية، ولم يتمّ التصالح بشأنها في قانون البناء الجديد، مما يحرمها من إنشاء المحطات.

وكشفت النائبة أسماء حجازي، أن التوسع في تركيب المنظومات الشمسية يتيح تصدير كميات الغاز لتحقيق عائدات بالعملة الصعبة وزيادة القيمة المضافة لاستعماله في الصناعات التحويلية، مثل الأسمنت والأسمدة.

وطالبت، بضرورة زيادة الحوافز المالية، من خلال تقديم قروض ميسّرة بفوائد أقل لتشجيع إقبال المواطنين والمستثمرين على هذه المشروعات، خاصةً في ظل أزمة الطاقة العالمية الراهنة، أصبح الاعتماد واللجوء إلى الطاقة الشمسية بديل لا غنى عنه.

