رعب في إسرائيل.. سقوط شظايا صاروخ إيراني بمدينة حيفا يتسبب في أضرار كبيرة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوجود بلاغات أولية عن سقوط شظايا صاروخية إيرانية في منطقة حيفا، وإصابة مبنى في المدينة وتسجيل أضرار كبيرة بعد القصف الإيراني.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن قوات الإنقاذ تمشط مواقع عدة في حيفا إثر القصف الصاروخي الأخير، فضلا عن اعتراض صاروخ إيراني أطلِق باتجاه الجنوب.

ومن جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وسط مدينة طولكرم، في اليوم الـ 434 من العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة، ونشرت آلياتها وفرق المشاة في وسط المدينة، أبرزها دوار جمال عبد الناصر، وميدان الشهيد ثابت ثابت، ومطلع شارع الحدادين، وشارع باريس، وشارع المستشفى.

وأضافت أن المنطقة شهدت حالة من الاستنفار، حيث لاحق جنود الاحتلال المواطنين والمركبات، تزامنا مع إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية، كما داهموا عددا من المحال التجارية وأجبروا أصحابها على إغلاقها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب ثائر يونس بعد تقييده وتعصيب عينيه.