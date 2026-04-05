ترامب: منحنا مفاوضي إيران حصانة محدودة ونقترب من اتفاق خلال أيام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن المفاوضين الحاليين بشأن إيران "مُنحوا حصانة محدودة".

وكان الرئيس الأمريكي، قد صرح في وقت سابق بأنه يعتقد "أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بحلول الغد".

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشورا آخر على موقعه الإلكتروني "تروث" بعد لحظات من منشوره السابق.

ومع انتهاء مهلة الإنذار الذي كان قد حدده، قال: "يوم الثلاثاء سيكون يوم تدمير محطات الطاقة والجسور في إيران - معا".

وأضاف: "افتحوا المضيق اللعين أيها الأوغاد المجانين، وإلا ستكونون جميعا في الجحيم".

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد أن القوات قضت 7 ساعات في وضح النهار في أجواء إيران، بحثا عن الطيار الأمريكي الذي تحطمت مقاتلته فجر الجمعة الماضية.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات لشبكة إن بي سي: "العدو كان شرساً وعدد أفراده هائل خلال إنقاذ الطيار"، مضيفا أن "العدو الذي واجهه الطيار أكبر وأقوى مما تصوّرنا".

وكشف ترامب، أن "الإيرانيون ظنوا أنهم ألقوا القبض على الطيار الأمريكي لكن الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق".

وأكد ترامب، أنه لم يسبق لعملية إنقاذ أن حدثت في منطقة معادية بهذه الشدة وعادة لا تجرى لأنها تعد مستحيلة، مضيفا أن عملية الانقاذ تمت من أعماق جبال إيران بعد إصابة الطيار بجروح خطيرة وكان شجاعا بالفعل.

وأشار إلى أن القوات الإيرانية كانت تبحث عن الضابط الأمريكي بشكل مكثف وبأعداد كبيرة وكانت تقترب منه، لافتا إلى أن عملية الانقاذ تمت في وضح النهار وهو أمر غير معتاد بعد أن قضينا 7 ساعات فوق إيران.