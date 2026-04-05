هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
طقس اليوم مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15
خطوة أولى لإنهاء الحرب.. أمريكا وإيران تناقشان وقف إطلاق النار 45 يوما
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين الآن بالبورصة والأسواق
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
بصواريخ عنقودية.. إيران تشن 3 هجمات على وسط إسرائيل وتثير حالة استنفار
الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن
3 أندية إسبانية تتصارع لضم مصطفى شوبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: منحنا مفاوضي إيران حصانة محدودة ونقترب من اتفاق خلال أيام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن المفاوضين الحاليين بشأن إيران "مُنحوا حصانة محدودة".

 وكان الرئيس الأمريكي، قد صرح في وقت سابق بأنه يعتقد "أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بحلول الغد".

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشورا آخر على موقعه الإلكتروني "تروث" بعد لحظات من منشوره السابق.

ومع انتهاء مهلة الإنذار الذي كان قد حدده، قال: "يوم الثلاثاء سيكون يوم تدمير محطات الطاقة والجسور في إيران - معا".

 وأضاف: "افتحوا المضيق اللعين أيها الأوغاد المجانين، وإلا ستكونون جميعا في الجحيم".

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد أن القوات قضت 7 ساعات في وضح النهار في أجواء إيران، بحثا عن الطيار الأمريكي الذي تحطمت مقاتلته فجر الجمعة الماضية.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات لشبكة إن بي سي:  "العدو كان شرساً وعدد أفراده هائل خلال إنقاذ الطيار"، مضيفا أن "العدو الذي واجهه الطيار أكبر وأقوى مما تصوّرنا".

وكشف ترامب، أن "الإيرانيون ظنوا أنهم ألقوا القبض على الطيار الأمريكي لكن الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق".

وأكد ترامب، أنه لم يسبق لعملية إنقاذ أن حدثت في منطقة معادية بهذه الشدة وعادة لا تجرى لأنها تعد مستحيلة، مضيفا أن عملية الانقاذ تمت من أعماق جبال إيران بعد إصابة الطيار بجروح خطيرة وكان شجاعا بالفعل.

وأشار إلى أن القوات الإيرانية كانت تبحث عن الضابط الأمريكي بشكل مكثف وبأعداد كبيرة وكانت تقترب منه، لافتا إلى أن عملية الانقاذ تمت في وضح النهار وهو أمر غير معتاد بعد أن قضينا 7 ساعات فوق إيران.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وزير المالية

بعد إقرارها رسمياً.. موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

استدراج مُحكم وسرقة بالإكراه.. بلوجر شهير يقع ضحية فتاة غامضة في سوهاج

ارشيفيه

العثور على جثة متحللة لمسن في الدقهلية

جنازه الشهيد حسام صادق

وزير البترول ومحافظ الدقهلية يؤديان صلاة الجنازة على ضحية شظايا صاروخ بالإمارات

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد