النفط العراقية: تعرض مخازن في حقل البزركان لهجوم بطائرات مسيرة مجهولة

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، تعرض مخازن في حقل البزركان النفطي لهجوم بطائرات مسيرة مجهولة.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن شركة نفط ميسان تعلن عن تعرُّض مخازن تابعة لها في حقل البزركان النفطي لهجوم بطائرات مسيرة مجهولة ، ولم يسفر الهجوم عن أي إصابات بين موظفي الشركة".

وأضاف البيان، أن الشركة تُهيب بالعاملين كافة من ملاكات الجهد الوطني أخذ الحيطة والحذر ، والالتزام التام بتعليمات السلامة المهنية، في ظل التحديات والظروف الراهنة.