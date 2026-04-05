الحرس الثوري: منعنا دخول وخروج عدة سفن من مضيق هرمز.. اعرف السبب

أفاد التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري منع دخول وخروج عدة سفن من مضيق هرمز لعدم امتلاكها تصريحا.

من جانبه، قال مساعد الرئيس الإيراني مهدي طباطبائي قضية مضيق هرمز ، قائلاً: "لن يُعاد فتح المضيق حتى يتم وضع إطار قانوني جديد، ويجب أن يُخصص جزء من رسوم العبور لتعويض جميع الخسائر الناجمة عن الحرب".



وفي وقت سابق، أطلق دونالد ترامب تهديدًا شديد اللهجة تجاه إيران، محذرًا من تنفيذ ما وصفه بـ”ضربات الجحيم” في حال عدم فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية قبل يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية، أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لعرقلة الملاحة في هذا الممر الحيوي، الذي يمر عبره نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرًا.

وأضاف أن استمرار إغلاق المضيق أو تهديد السفن التجارية سيُقابل برد عسكري “قاسٍ وسريع”، مشددًا على أن الخيارات العسكرية مطروحة بقوة على الطاولة.