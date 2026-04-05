الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

القسام تدعو للتحرك نحو الأقصى وتحذر من عواقب التصعيد

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
فرناس حفظي

أصدر أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، بيانا دعا فيه الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والداخل إلى التحرك والتوجه نحو المسجد الأقصى، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.


وانتقد ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير الدولية"، معتبرا أن المجتمع الدولي لا يتحرك إلا للضغط على الفلسطينيين لتقديم مزيد من التنازلات، داعيا في الوقت ذاته جماهير الأمة العربية والإسلامية، إضافة إلى أحرار العالم، إلى الخروج في مظاهرات دعما للمسجد الأقصى والأسرى الفلسطينيين.


وأكد أن أي مساس بالمسجد الأقصى "لن يمر دون رد"، مشددا على استعداد الفلسطينيين لتحمل تبعات المواجهة، كما أشار إلى ما وصفها بـ"جرائم" ارتُكبت في إيران، معتبرًا أنها تذكر بما يحدث في قطاع غزة.


وتطرق البيان إلى التطورات الإقليمية، حيث أعرب عن دعمه للضربات التي ينفذها الحرس الثوري الإيراني، واعتبرها ردا على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي-الإسرائيلي"، لافتا إلى أن التحركات في إيران ولبنان واليمن تمثل امتدادا لما سماه "طوفان الأقصى".


كما تضمن البيان نعيًا لعدد من القتلى في إيران، في إطار التصعيد العسكري المتبادل في المنطقة.

أبو عبيدة كتائب القسام الضفة الغربية القدس المسجد الأقصى الأسرى الفلسطينيين

