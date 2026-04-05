التأمينات الاجتماعية تمنح تصاريح مؤقتة 3 أشهر للسيارات والرخص المهنية

قررت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي منح السيارات المهنية تصريح مؤقت لمدة ل 3شهور لمن استنفذ تصريح السير وفقا للقانون .

ووجّه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إخطارًا لرؤساء ومديري عموم المناطق ومراكز العمليات والمكاتب الأمامية للهيئة، بشأن تسهيلات خاصة بحالات استخراج رخصة السيارات لأول مرة، وكذلك تجديد رخصة السيارة، بالإضافة إلى اشتراك عمال النقل البري، وحالات استخراج الرخص المهنية لأول مرة.

أوضحت التأمينات الاجتماعية فى نص المخاطبة التى ارسلتها للإدارة العامة للمرور لاستمرار إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ثلاثة شهور لمن استنفد مدة التصريح المقررة بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وتعديلاته خلال الفترة الحالية من 2026 /4/1 وحتى يوم 2026 /4/30 دون تعليق ذلك على الشهادة الدالة على السداد التي تصدرها الهيئة للحالات الآتية: استخراج الرخص المهنية أول مرة وحالات استخراج رخصة سيارات أول مرة وحالات نقل الملكية و حالات تجديد رخصة السيارة، وحالات تجديد الرخصة المهنية.