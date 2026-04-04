مواجهة أزمة الطاقة.. وزير سابق يكشف عن خطة الدولة لتأمين الاحتياجات وترشيد الاستهلاك

أكد الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن العالم يشهد أزمة طاقة متصاعدة نتيجة التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحركت بشكل سريع للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة والحد من تأثيراتها على السوق المحلية.

جهود التنقيب عن الغاز والبترول

وأوضح محمود، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجهت بتكثيف جهود التنقيب عن الغاز والبترول، إلى جانب التوسع في استيراد الطاقة من الدول التي تمتلك فائضًا، بهدف ضمان استقرار الإمدادات.

وأضاف أن الحكومة تبنت حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها تقليل استهلاك الكهرباء كأولوية رئيسية لعبور المرحلة الحالية بأقل خسائر ممكنة.

قرار غلق المحال التجارية

وأشار إلى أن قرار غلق المحال التجارية في الساعة التاسعة مساءً يأتي ضمن هذه الخطة، بالإضافة إلى تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم واحد أسبوعيًا داخل بعض الجهات الحكومية، بهدف تقليل الضغط على استهلاك الطاقة.

نظام العمل عن بُعد

وأكد محمود أن نظام العمل عن بُعد، المقرر تطبيقه يوم الأحد، لن يشمل القطاعات الحيوية، حيث تم استثناء المصانع، وشركات خدمات العملاء (الكول سنتر)، وكافة المرافق المرتبطة بالبنية التحتية، لضمان استمرار الخدمات الأساسية دون أي تأثير.

