خبير اقتصادي يحذر من عجز الحكومات عن مواجهة أزمة الطاقة

كشف الخبير الاقتصادي، أحمد أبو علي، أن أخطر ما يواجه العالم حاليًا فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الحرب الأمريكية على إيران، هو ضبابية المشهد.



وقال أبو علي خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب، ومحمد جوهر، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك عدم توافر لمعلومية هذا الصراع وإلى أي مدى سوف يستمر.

ولفت إلى أن ان هذا يخلق قدر كبير من التحدي أمام الدول والحكومات في إدارة ملفاتها الاقتصادية، موضحًا أن محور الطاقة أهم محرك ومؤثر للاقتصاد وهناك تذبذب في أسعار النفط والطاقة.

وأكد أن سعر برميل النفط قد يصل إلى ما يقرب من 200 دولار، حال استمرار هذا الصراع الدائر، مؤكدًا أن الكثير من الحكومات قد تعجز عن مواجهة هذا الأمر.



