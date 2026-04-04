إيرادات النفط الروسية تهبط إلى النصف في مارس قبل أن تعززها حرب إيران

تراجعت عائدات روسيا من الضرائب على النفط في مارس بنحو النصف على أساس سنوي، ما يُسلط الضوء على الضغوط المالية التي يواجهها الكرملين قبيل أن توفر حرب الشرق الأوسط دفعة غير متوقعة لأرباح موسكو.

دفع المنتجون الروس 494.9 مليار روبل (6.18 مليار دولار) ضرائب نفطية الشهر الماضي، بانخفاض 48% على أساس سنوي، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" بناءً على بيانات وزارة المالية الصادرة يوم الجمعة.

تراجعت إيرادات النفط والغاز المجمعة في الميزانية الاتحادية بنسبة 43% تقريباً على أساس سنوي إلى 617 مليار روبل.

آلية الاحتساب الضريبي المتأخرة في روسيا

يعكس هذا التراجع آلية احتساب ضرائب مارس بناءً على أسعار خام "أورال" في فبراير، وهو مزيج التصدير الرئيسي لروسيا.

في ذلك الوقت، بلغ متوسط سعر خام أورال أقل من 45 دولاراً للبرميل، وفقاً للبيانات الحكومية، وهو ما يقل بكثير عن مستوى 59 دولاراً للبرميل المفترض في ميزانية الدولة لعام 2026.

تعرضت الأسعار لضغوط مع مطالبة المشترين القلائل للنفط الروسي بخصومات كبيرة، في ظل استمرار العقوبات على قطاع الطاقة. كما ساهم ارتفاع قيمة الروبل في هذا التراجع الحاد.

