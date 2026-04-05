بفستان أنيق..ميرنا جميل تشارك متابعيها صورة من كواليس مسلسل اللعبة الجزء الخامس

شاركت الفنانة ميرنا جميل صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، من كواليس تصوير مسلسل اللعبة الجزء الخامس

وظهرت ميرنا جميل مرتدية فستان نبيتي مع اكسسوارات ذهبية، ومكياج هادئ وأنيق وتركت شعرها منسدل على كتفيها.

وتفاعل متابعيها بشكل لافت على إطلالتها مشيدين بجمالها.

مسلسل اللعبة الجزء الخامس

جدير بالذكر أن الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة» يشارك فى العمل كل من هشام ماجد، شيكو، مى كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامى مغاورى، وعارفة عبد الرسول، ليعد الجمهور بمزيج من الكوميديا والإثارة التى اعتادوا عليها فى الأجزاء السابقة.

ومن المتوقع أن يشهد الجزء الجديد من «اللعبة» تطورات جديدة في الأحداث، إلى جانب مفاجآت عديدة على مستوى الشخصيات، في محاولة للحفاظ على نجاح السلسلة واستمرار تفاعل الجمهور معها، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي حظيت بها الأجزاء السابقة.

ويُعد مسلسل «اللعبة» واحدًا من أبرز الأعمال الكوميدية خلال السنوات الأخيرة، حيث نجح في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، بفضل خفة ظله وطبيعته الترفيهية التي تجمع بين الكوميديا والمواقف اليومية، وهو ما جعله من الأعمال المنتظرة لدى الجمهور في كل موسم جديد.