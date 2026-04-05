كتائب القسام تفتح النار على إسرائيل: العدو لم يشبع من مجازر غزة ولبنان

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، في بيان له إن الاحتلال يقوم بعدوان عسكري مسلح وبلطجة سافرة تمزق ميثاق الأمم المتحدة بالقذائف والصواريخ.

وأضاف أبو عبيدة، أن العدو يوسع عدوانه وينشر الدمار في المنطقة بأسرها، لقد توحش و لم يتم إشباعه بمجازر غزة وقصف لبنان واليمن واستهداف دولة قطر.

وتابع المتحدث العسكري لكتائب القسام قائلا: العدو بدأ عدوانا على لبنان مهد له بالخروقات على مدار 15 شهرا، و العالم لا يرى الكيان المؤقت اليوم إلا عاملا توتيريا يقتات على إذكاء الحروب.

و أشار إلى أن العالم صاحب المكيال المزدوج لا يسمع صوته إلا في مطالبة الفلسطينيين بالمزيد من التنازلات، العالم صاحب المكيال المزدوج يتجاهل تحويل ما سمي الخط الأصفر لمصيدة موت للأبرياء.

كما وصف أبو عبيدة قرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بأنه وصمة عار على جبين كل المتخاذلين والصامتين، و أنه جالوت المدرع بالحديد والأعوان والجيوش قابل للهزيمة متى ما سقط عنه درعه، واليوم ما يحاول العدو تمريره على المقاومة الفلسطينية عبر أشقائنا الوسطاء أمر بالغ الخطورة.