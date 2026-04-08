محافظ الغربية يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ مشروعات تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، الممول من خلال الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي، وذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، والأستاذ الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والمهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،والدكتور عبده محمدين، رئيس وحدة المشروع بوزارة التنمية المحلية،الأستاذ خالد العرفي السكرتير العام المساعد،المهندس سعيد الخواجة استشاري وحدة المشروع بوازرة التنمية المحلية،اللواء ياسر عطية رئيس الشركة البريطانية (الهيئة العربية للتصنيع) إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية، لمناقشة معدلات التنفيذ والوقوف على آخر المستجدات بالمشروع، في إطار حرص المحافظة على تسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروعات في توقيتاتها المحددة بما يحقق أفضل خدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى عرض توضيحي شامل حول المشروع، الذي يمتد داخل نطاق محافظة الغربية من كفر العبايدة حتى قرية الكراكات، مرورًا بعدد من القرى منها نمرة البصل والبنوان وكفر دخميس ودخميس، حيث يخدم المصرف نحو 118 قرية، ويبلغ طوله داخل المحافظة نحو 23.1 كيلومترًا، ويستهدف تحسين جودة المياه والحد من التلوث ورفع كفاءة منظومة الصرف والري.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح العرض أن المشروع يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها محور إدارة المخلفات الصلبة، والذي يتضمن إنشاء مصنع تدوير القمامة بقرية دفرة بمركز طنطا على مساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع، بتكلفة تبلغ نحو 12.9 مليون يورو، ويضم خطي تدوير بطاقة تتراوح بين 1600 و1800 طن يوميًا، إلى جانب إنشاء ميزان بسكول ومبانٍ إدارية وخدمية للعاملين،كما يشمل المحور تأهيل المحطة الوسيطة بقرية نشيل بمركز قطور بطاقة 300 طن يوميًا، بتكلفة تبلغ نحو 1.789 مليون يورو، إلى جانب أعمال إعادة تأهيل الموقع وإنشاء المباني الإدارية والخدمية وميزان بسكول لخدمة منظومة نقل المخلفات،ويتضمن كذلك تأهيل ورفع كفاءة جراج مركز ومدينة طنطا على مساحة 2500 متر مربع، بتكلفة تبلغ نحو 538 ألف يورو، بالإضافة إلى شراء معدات تشغيل المصنع والمحطة ومعدات جمع ونقل القمامة، بتكلفة تبلغ نحو 2.82 مليون يورو، بما يدعم تشغيل المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة.

اخبار محافظة الغربية

أما المحور الثاني فيتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي، ويتضمن إنشاء محطة معالجة طنطا الجديدة (1/2) بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب إعادة تأهيل محطة معالجة ميت بدر حلاوة بمركز سمنود بطاقة 25 ألف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تحسين جودة المياه وتقليل نسب التلوث بالمصرف.

وفيما يخص المحور الثالث، يشمل المشروع تطوير وتطهير الترع ورفع كفاءتها من خلال تنفيذ عدد من أعمال التأهيل في نطاق مركزي المحلة وزفتى، إلى جانب أعمال تجريف ونزع الحشائش بمصرف كيتشنر وفروعه، وحماية الجسور والميول الجانبية للمصرف، فضلًا عن إنشاء محطة طلمبات رفع وخلط جديدة بسماتاي وتأهيل 7 محطات طلمبات على المصرف لرفع كفاءة منظومة الصرف.

رفع كفاءة الخدمات

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه بعض مراحل التنفيذ، موجّهًا بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية والعمل الفوري على تذليلها، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

تحسين نوعية المياه

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن مشروعات تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر تمثل أحد المشروعات المهمة التي تسهم في تحسين الوضع البيئي ورفع جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجه الدولة نحو حماية الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.