رئيس جامعة طنطا يكرم طالبات مدرسة طنطا الثانوية النسيجية للتعليم الفني

الغربية أحمد علي

كرم الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، طالبات مدرسة طنطا الثانوية النسيجية للتعليم الفني، وذلك عقب اجتيازهن الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان "إعادة التدوير.. لمسة تغيير"، والتي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية ومديرية التربية والتعليم بالغربية والمركز الرئيسي للخدمات المجتمعية، وقد شهدت مراسم  التكريم حضور الدكتور محمد إبراهيم، القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية، والمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتورة أمل عبد الستار، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية، والدكتورة مروة الصعيدي، العضو المؤسس بمؤسسة "خير الزاد.

توجيهات جامعة طنطا 

أكد الدكتور محمد حسين على الأولوية التي توليها الجامعة للمشاركة في الفعاليات المجتمعية، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تأتي تجسيداً للتكامل بين مؤسسات الدولة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف في مقامها الأول إلى توفير حياة ذات جودة عالية للمواطنين، مضيفاً أن الجامعة لا تكتفي بالجانب الأكاديمي، بل تحرص دائماً على تقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق أثر ملموس في المجتمع الخارجي، وقياس هذا الأثر لضمان حل المشكلات الواقعية التي تواجه المجتمع بأساليب علمية وابتكارية، واختتم رئيس الجامعة الفعالية بتوجيه الشكر والتقدير لجميع فرق العمل المشاركة، وخص بالذكر الدكتور محمود سليم، وفريق المركز الرئيسي للخدمات المجتمعية، وكافة القائمين على الدورة من كلية الفنون التطبيقية ومديرية التربية والتعليم، مثمناً جهودهم الدؤوبة في إنجاح المبادرة وإكساب الطالبات مهارات فنية وبيئية تواكب متطلبات العصر.

تبادل الخبرات 


ومن جانبه، أكد الدكتور محمود سليم أن قطاع خدمة المجتمع بالجامعة يضع على رأس أولوياته مد جسور التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية، إيماناً بأن النهوض بالمجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر كافة الجهود، مشيراً إلى أن سر نجاح دورة 'إعادة التدوير.. لمسة تغيير' يكمن في ثقافة العمل بروح الفريق الواحد، موضحاً أن العمل الجماعي المنظم هو الضمانة الحقيقية لتحقيق نتائج ملموسة ونجاحات مستدامة تخدم أهداف التنمية المستدامة، موجها الشكر والتقدير للدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، مثمناً دعمه اللامحدود ورعايته الدائمة لكافة المشروعات التدريبية والمبادرات المجتمعية، وهو الدعم الذي يمثل القوة الدافعة لتحويل الأفكار والخطط إلى واقع ملموس يخدم أبناء محافظة الغربية.

تعاون جامعة طنطا وتعليم الغربية 

وحرص المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على الإشادة بالدور الريادي لجامعة طنطا باعتبارها 'بيت الخبرة الأول' بالمحافظة، مؤكداً أن التعاون المستمر بين المديرية والجامعة يمثل ركيزة أساسية في اكتشاف المواهب الطلابية وتنميتها وصقل مهارات طلاب التعليم الفني، وكشف المهندس ناصر حسن عن التطلع لتوسيع آفاق هذا التعاون عبر طرح مقترح لإقامة مسابقة كبرى على مستوى مدارس المحافظة، تُحاكي مسابقة 'أفضل كلية صديقة للبيئة' التي أطلقتها الجامعة، على أن يتم الاستعانة بنخبة من أعضاء هيئة التدريس وخبراء جامعة طنطا في وضع معايير هذه المسابقة وإجراء أعمال التحكيم بها؛ وذلك لأهميتها القصوى في غرس ثقافة الاستدامة في نفوس الطلاب، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى بيئات خضراء ومنتجة تماشياً مع رؤية مصر 2030.

افتتاح معرض الأعمال الفنية 


وعلى هامش الفعالية، افتتح رئيس الجامعة معرض الأعمال الفنية والمخرجات التي أنتجتها الطالبات خلال البرنامج التدريبي. وأشاد الدكتور محمد حسين بلمسات الطالبات الإبداعية وجودة المنتجات التي تعكس قدرتهن على تحويل المخلفات إلى قطع فنية ونفعية ذات قيمة، مؤكداً أن هذه الأعمال تبرهن على نجاح التدريب في صقل المهارات العملية وتنمية الفكر الابتكاري لدى طالبات التعليم الفني.

أشرف على البرنامج التدريبي الدكتور احمد الشيخ القائم بأعمال رئيس قسم الملابس الجاهزة والموضة، والدكتورة شيرين بدري المدرس بقسم الملابس الجاهزة وصناعة الموضة، والدكتورة أميرة محمد الأمير المدرس بقسم الملابس الجاهزة وصناعة الموضة، والدكتورة سهام داود المدرس بقسم الملابس الجاهزة وصناعة الموضة، وشارك في التدريب 8 من طالبات كلية الفنون التطبيقية، واجتاز 17 طالبة البرنامج التدريبي.

