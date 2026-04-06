الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: إيران تحتاج 40 عامًا للتعافي.. ومتحدث الوزراء يطمئن المواطنين وتحذير عاجل للمحتكرين

محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

دا لو رجعت تاني.. أحمد موسى: إيران تحتاج 40 عامًا للتعافي
قال الإعلامي أحمد موسى إن حجم الدمار الذي تعرضت له إيران يجعل عملية تعافيها طويلة ومعقدة، مشيرًا إلى أنها قد تحتاج ما بين 30 إلى 40 عامًا للعودة إلى وضعها الطبيعي، إن تمكنت من ذلك، موضحًا أن البنية الأساسية للدولة تأثرت بشكل كبير.

6 أشهر| متحدث الوزراء يطمئن المواطنين وتحذير عاجل للمحتكرين
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية أمان ويمتد ستة أشهر وهذا الأمر جاء بتوجيهات مستديمة من الرئيس السيسي والتي قامت على ضرورة عمل مخزون استراتيجي للسلع.

أحمد موسى: أسعار البنزين في أمريكا ارتفعت 37% والعالم يتأهب للتضخم والركود
قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس الأمريكي ترامب كشف عن استحواذ الأكراد الذين سلحتهم أمريكا على السلاح الذي قدمه لهم ترامب، مضيفا: «تركيا عليها اتخاذ تداعيات وإجراءات، خاصة لأن إيران لم ترد حتى الآن على هذه النقطة».

هل ترك الصلاة ذنب أكبر من الزنا وشرب الخمر؟ .. مظهر شاهين يوضح
أكد الدكتور مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، أن الفتوى التي تم تداولها بأن ترك الصلاة يعد ذنب أكبر من الزنا وشرب الخمر، هي فتوى خاطئة لم ترد في القران الكريم أو السنة النبوية.

قبل توحيد القطرين.. كيف وُلدت الحضارة المصرية من قلب التحدي؟
كشف الباحث في شؤون الآثار، حسام زيدان، أن فهم قضية توحيد القطرين لا يمكن أن يتم دون العودة إلى شكل الحياة في مصر قبل نشأة الدولة المركزية، موضحًا أن البلاد لم تكن كيانًا موحدًا، بل كانت عبارة عن تجمعات صغيرة من القرى والممالك التي تطورت تدريجيًا.

أم عصام تكشف لأول مرة تفاصيل ضياع شنطة نجلها.. وتتساءل: هل بدلها بساندوتش لانشون
أكدت الإعلامية ياسمين عز، أنها تبحث منذ يومين على شنطة عصام، ووالدته عملت فيديو واتهمت زملائه بأنهم سرقوا الشنطة منه ، وناشدت المحافظ بسرعة إيجاد حقيبة نجلها.

الزراعة: احتياطي القمح آمن والطماطم ستعود لسعرها الطبيعي في هذا الموعد
كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزيري التموين والزراعة، مؤكدًا أن مصر تستعد لموسم حصاد القمح، الذي وصفه بـ"موسم الخير".
مناشدة ونداء لوزارة الإتصالات.. ياسمين عز: أرجوكم افصلوا النت عن مصر
ناشدت الإعلامية ياسمين عز، وزارة الاتصالات بهذا الطلب، قائلة "أرجوكم افصلوا النت عن مصر، انتوا صعبانين عليا عشان كل يوم 70 فيديو موجه لوزارة الداخلية.

فيديو طبيبة دهب والاشارات الخارجة.. نقابة الأطباء: التصوير داخل المستشفى جريمة
أكد الدكتور خالد أمين، الأمين العام لنقابة الأطباء، وقوع حادث تعدي على إحدى الطبيبات داخل منشأة طبية، مشيرًا إلى أنها تعرضت لاعتداء لفظي تضمن توجيه عبارات سب وقذف، إلى جانب تصويرها دون الحصول على إذن مسبق منها.

السر في بروفات الترابيزة.. أسرار نجاح مسلسل ولاد الراعي
أكد المخرج محمود كامل أن التحضير الجيد، وعلى رأسه بروفات الترابيزة، كان أحد أهم أسباب نجاح مسلسل ولاد الراعي، مشيرًا إلى أن العمل لم يعتمد فقط على البروفات، بل بدأ من كتابة الشخصيات بشكل دقيق ومفصل يراعي الفروق الفردية بين كل شخصية.

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

