قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
طقس اليوم مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15
خطوة أولى لإنهاء الحرب.. أمريكا وإيران تناقشان وقف إطلاق النار 45 يوما
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين الآن بالبورصة والأسواق
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
بصواريخ عنقودية.. إيران تشن 3 هجمات على وسط إسرائيل وتثير حالة استنفار
الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن
3 أندية إسبانية تتصارع لضم مصطفى شوبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل توحيد القطرين.. كيف وُلدت الحضارة المصرية من قلب التحدي؟

محمد البدوي

كشف الباحث في شؤون الآثار، حسام زيدان، أن فهم قضية توحيد القطرين لا يمكن أن يتم دون العودة إلى شكل الحياة في مصر قبل نشأة الدولة المركزية، موضحًا أن البلاد لم تكن كيانًا موحدًا، بل كانت عبارة عن تجمعات صغيرة من القرى والممالك التي تطورت تدريجيًا.

 بيئة غنية في الصحراء الغربية

وأوضح زيدان خلال برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي شريف بديع، والإعلامية سارة سامي أن الإنسان القديم عاش في البداية داخل بيئة غنية في الصحراء الغربية، التي كانت أشبه بالغابات، حيث اعتمد على الصيد والجمع، وهي حياة لم تكن تدفع إلى الابتكار أو بناء الحضارات. ومع التغيرات المناخية وتحول تلك المناطق إلى صحراء، اضطر الإنسان إلى النزوح نحو وادي النيل، وهو ما وصفه بـ"قبول التحدي".

وأشار إلى أن الاستقرار حول نهر النيل فرض على الإنسان ممارسة الزراعة، التي بدورها تطلبت التعاون بين الأفراد، ما أدى إلى ظهور المجتمعات المنظمة، ثم نشأة نظم الحكم، من حكام وجيوش وإدارات، وصولًا إلى شكل الدولة الأولى.

مصر قبل التوحيد

وأكد الباحث أن مصر قبل التوحيد كانت تضم مملكتين رئيسيتين:

مملكة الشمال وعاصمتها "بوتو" (دسوق حاليًا)، وكان رمزها النحل والتاج الأحمر، ومن آلهتها “واجيت”.

مملكة الجنوب، وكان رمزها نبات "النسوت" والتاج الأبيض، ومن آلهتها "نخبت".

وأوضح أن كل مملكة امتلكت مقومات الدولة من جيش وحكم وإدارة، ما يعكس تطورًا حضاريًا متقدمًا قبل التوحيد.

وشدد زيدان على أن مصر تعد من أقدم الحضارات في التاريخ، مؤكدًا أن ذلك ليس من باب التفاخر، بل استنادًا إلى حقائق أثرية، حيث عرف المصريون الزراعة والاستقرار مبكرًا مقارنة بغيرهم، وهو ما انعكس في الكم الهائل من الآثار والمظاهر الحضارية.

الآثار حسام زيدان توحيد القطرين قضية توحيد القطرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وزير المالية

بعد إقرارها رسمياً.. موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

ترشيحاتنا

الشكر

كيف يكون شكر الله للعباد؟.. عالم بالأوقاف يجيب

إغلاق باب الحمام

هل إغلاق باب الحمام يمنع دخول الجن غرفة النوم؟

شيخ الأزهر مع الدكتورة نهى عباس

الإمام الأكبر يوصي بتشكيل لجنة دائمة لثقافة أطفال الأزهر.. صور

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد