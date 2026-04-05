الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقة لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية.. والده: ابني وخلفته بعد 13 سنة جواز.. ومصوّر الفيديو أثار «البلبلة»

أحمد بسيوني

مقطع فيديو قصير انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم ناشروه توثيق واقعة خطف طفل يُدعى «زين» في منطقة خورشيد التابعة لحي المنتزه ثالث بمحافظة الإسكندرية، ليثير خلال ساعات حالة من القلق والجدل بين المواطنين.

ومع تصاعد التفاعل، حصل “صدى البلد” على مستندات رسمية، شملت شهادة ميلاد الطفل وصورة بطاقة الرقم القومي لوالده، لتكشف جانبًا مغايرًا تمامًا لما تم تداوله، وتؤكد أن الطفل زين ليس مختطفا وأنه ابن السائق.

شهود عيان: الطفل ابن السائق.. ومصور الفيديو “غلطان”

في قلب المشهد، خرج عدد من شهود العيان من أهالي المنطقة ليوضحوا الحقيقة، مؤكدين أن ما جرى لا يمت بصلة لأي واقعة خطف، وأن الطفل الظاهر في الفيديو هو نجل السائق الذي كان برفقته وقت التصوير، مشيرين إلى أن المستندات الرسمية تدعم هذه الرواية بشكل قاطع.

وتبين لاحقًا أن تصوير الفيديو جاء بدافع الخوف وسوء الفهم، وهو ما أدى إلى تضخيم الموقف وتحوله إلى شائعة واسعة الانتشار، قبل التحقق من تفاصيله أو التأكد من صحته.

حالة نفسية سيئة لأسرة الطفل بعد تداول الفيديو 

وفي خضم ذلك، وجدت أسرة الطفل نفسها في مواجهة أزمة نفسية حادة، نتيجة تداول المقطع بشكل مكثف، ما دفعها لمناشدة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة، وعدم إعادة نشر الفيديو، مؤكدة أن ما حدث لا يتجاوز كونه سوء تقدير للموقف.

وأكدت أسرة الطفل أن زين أبنهم وتم انجابه بعد 13 سنة جواز، وأن مصور الفيديو أثار “البلبلة” بلا داعي.

وطالبت أسرة الطفل زين بوقف تداول المقطع نهائيًا، وغلق هذا الملف، احترامًا لخصوصيتها، وحرصًا على عدم إثارة البلبلة مجددًا بين المواطنين.

