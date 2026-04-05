قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وريهم مصر بعيونك.. فتح باب التقديم بمسابقة «سفير السياحة».. الشروط والمواعيد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم بمسابقة "سفير السياحة"، تحت شعار “وريهم مصر بعيونك”، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارة ووزارة السياحة والآثار، وانطلاقا من إيمان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمدى أهمية صناعة السياحة في مصر لإعداد جيل من طلاب المدارس كسفراء للسياحة.

وقالت وزارة التعليم إن المسابقة تستهدف طلاب المدارس بداية من سن 10 إلى 18 سنة في جميع المراحل التعليمية الثلاث “ابتدائي - إعدادي - ثانوى” بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وذكرت أن التقديم مستمر حتي يوم 1 مايو وبدء فرز الأعمال في 2 مايو، على أن يتم إعلان النتيجة في 15 يونيو.

وأوضحت أن شروط المسابقة هي:

- أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومقيدًا بإحدى المدارس المصرية (حكومي - خاص).

- ألا يقل عمر الطالب عند التقديم عن 10 سنوات ولا يزيد على 18 سنة.

أقسام المسابقة

وأوضحت وزارة التعليم أقسام المسابقة، حيث تتكون من ثلاثة أقسام:

- القسم الأول الرسم موجه للطلبة في المرحلة الابتدائية: رسمة من إعداد الطالبة بأى نوع من أدوات الرسم والألوان مائية - زيتية - خشبية… إلخ) تبرز أهم مواطن الجمال بالمكان الذى يعيش فيه الطالب في صورة رسالة تسويقية سياحية.

- القسم الثاني البطاقة التعريفية السياحية (موجه للطلبة في المرحلة الإعدادية: يتم كتابة بطاقة تعريفية تتضمن رسالة تسويقية سياحية للتعريف بالمكان الذي يعيش فيه الطالبة والتعريف بمميزاته بلغة عربية جميلة، مراعيًا تسلسل المعلومات وترابطها لجذب وإثارة انتباه الجمهور لنشر ثقافة سفير السياحة).

- القسم الثالث: تصوير الفيديو موجه للطلبة في المرحلة الثانوية: فيلم قصير مدته لا تقل عن دقيقة واحدة ولا تتجاوز الدقيقتين عن المحافظة / المدينة القرية التي يسكنها الطالب.

- يبرز الفيديو أهم المواطن الجمالية بالمكان في صورة رسالة تسويقية سياحية، على أن يقوم الطالب بتصويره بنفسه، ويتم توصيل الرسالة سالفة الذكر عن طريق التعليق الصوتى بلغة عربية جميلة في الفيديو.

الإعلان والتقديم بالمسابقة:

- يتم الإعلان عن المسابقة من خلال القنوات الرسمية الخاصة بكل مديرية تعليمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقوم كل مديرية تعليمية بإنشاء بريد إلكتروني خاص بالمسابقة تتلقى من خلاله أعمال الطلاب المشاركين في المسابقة.

- يقوم الطلاب بتسجيل بياناتهم، والتي تتضمن “الاسم - السن - المدرسة - المحافظة - الإدارة التعليمية - رقم هاتف ولي الأمر - رقم هاتف الطالبة (إن وجد) في الاستمارة المرفقة، مع إرفاق صورة من شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى الخاصة بالطالبة بصيغة PDF عند إرسال العمل الخاص بالمسابقة”.

- تقوم مديريات التربية والتعليم بفحص الأعمال المشاركة ومطابقتها للشروط، وإرسال أفضل الأعمال على drive وترسل على الواتساب على الرقم التالي 01159849898،  وذلك لعرضها على اللجنة المختصة التي ستشكل التقييم تلك الأعمال، ومن ثم اختيار الفائزين.

جوائز المسابقة

رحلة سياحية لمدينة الغردقة لمدة أربعة أيام ثلاث ليالٍ للفائز والمرافق، مع مراعاة النوع، ليكون إجمالي الفائزين 9 أفراد، بالإضافة إلى 9 مرافقين للفائز، و3 مشرفين عامين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ليصبح العدد النهائي 21 فردا.

سيتم عمل برنامج سياحي للفائزين بمدينة الغردقة طوال مدة الرحلة.

- عمل حفل لتكريم الفائزين قبل التحرك إلى مدينة الغردقة، وحال تعذر وصول أحد الفائزين إلى القاهرة سيتم تحديد نقطة تجمع أخرى بمدينة الغردقة للفائزين من محافظات نائية.

- سيتم منح الفائزين جوائز عبارة عن شهادات تقدير وجوائز عينية أخرى.

يمكن أن يعقد حفل تكريم الفائزين بحضور وزير السياحة والآثار و وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بعد التنسيق مع مكاتبهم في مرحلة لاحقة.

كما سيتم تكريم الفائزين الفائزين من خلال عمل معرض للمشاركات الفائزة “أفضل فيديو - أفضل رسمة - أفضل بطاقة تعريفية بالمكتبات العامة بكل محافظة”، بعد التنسيق مع المديريات التعليمية، ويتم تسليط الضوء عليه بإبرازه إعلاميا ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي لوزارتي السياحة والآثار والتربية والتعليم والتعليم الفنى.

وزارة التربية والتعليم سفير السياحة وزارة السياحة والآثار

حريق
عمرو يوسف
عملية جراحية
