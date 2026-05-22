الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أصوات طرق غامضة من داخل صخور في كازاخستان.. ما علاقة يأجوج ومأجوج؟

كتلة صخرية
أحمد أيمن

أثار مقطع فيديو متداول من إحدى المناطق الجبلية في كازاخستان موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثّق متسلق جبال أصواتًا غامضة بدت وكأنها صادرة من داخل الصخور نفسها، ما دفع البعض إلى إطلاق تفسيرات مثيرة وربط الظاهرة بروايات تاريخية ودينية قديمة. 

ويُظهر الفيديو، المستكشف ديفيد تراجوبوف، أثناء تجوله بالقرب من تكوينات صخرية في منطقة جبلية، حيث التقط أصواتًا تشبه عمليات الحفر أو الطرق العنيف داخل الصخور. 

اللافت في الأمر أن هذه الأصوات سُمعت بوضوح رغم عدم تسجيل أي اهتزازات أرضية أو مؤشرات على نشاط زلزالي في المنطقة، الأمر الذي زاد من حالة الغموض المحيطة بالمشهد. 

حقيقة ظهور يأجوج ومأجوج

سرعان ما انتشر المقطع عبر المنصات الرقمية، لتظهر تفسيرات متعددة للظاهرة، فبينما رأى بعض المستخدمين أن الأصوات قد تكون مرتبطة بقصص شعبية ودينية متداولة عن يأجوج ومأجوج، اعتبر آخرون أن الأمر لا يتجاوز كونه ظاهرة جيولوجية طبيعية يمكن تفسيرها علميًا دون الحاجة إلى فرضيات خارقة. 

ويرى خبراء جيولوجيون أن الأصوات التي سُجلت في جبال كازاخستان قد تكون ناتجة عن تشققات داخلية أو ضغوط تتعرض لها الصخور، وهو تفسير تدعمه دراسات نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، حيث أكدت أن الصخور يمكن أن تُصدر أصواتًا وذبذبات طبيعية نتيجة التغيرات الحرارية والضغوط الجيولوجية المستمرة.

هذا التغير الحراري قد يؤدي إلى تشقق الصخور أو احتكاك مكوناتها الداخلية ببعضها البعض، ما ينتج أصواتًا تشبه التكسير أو الطرق.

كما يمكن للرطوبة والأملاح والعوامل المناخية الأخرى أن تساهم في حدوث مثل هذه الظواهر الطبيعية. 

ما حقيقة فيديو كازاخستان؟

من جهة أخرى، أثار بعض المتابعين تساؤلات حول مدى مصداقية الفيديو، خاصة في ظل التطور الكبير لتقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج التعديل الرقمي التي أصبحت قادرة على إضافة مؤثرات صوتية ومرئية يصعب تمييزها عن الواقع. 

لذلك لم يستبعد البعض احتمال التلاعب بالمقطع أو تعديل جزء من محتواه بهدف زيادة الإثارة وجذب المشاهدات. 

كما عاد إلى الواجهة مقطع آخر جرى تداوله سابقًا لتكوين صخري ضخم في منطقة دزونجار ألاتاو شمال شرقي كازاخستان، حيث وصفه البعض بأنه يشبه "بابًا عملاقًا" داخل الجبل. 

ورغم أن الجيولوجيين يفسرونه على أنه قوس صخري طبيعي تشكل عبر عوامل التعرية على مدى آلاف السنين، فإن ظهوره ساهم في تغذية المزيد من التكهنات حول المنطقة. 

ورغم الضجة الكبيرة التي صاحبت انتشار الفيديو، لا توجد حتى الآن أي أدلة علمية أو تقارير رسمية تؤكد وجود ظواهر خارقة أو ارتباط هذه الأصوات بروايات تاريخية أو دينية، بينما تبقى التفسيرات الجيولوجية والطبيعية الأكثر ترجيحًا وفق المعطيات المتاحة حاليًا. 

