حصاد السياحة والآثار في أسبوع| إطلاق قافلة ترويجية بـ ألمانيا..والقاهرة أفضل المدن للزيارة

نفذت وزارة السياحة والآثار العديد من التحركات الايجابية نحو دعم الملفات الهامة الخاصة بالقطاع، على مدار الأسبوع نحصر أبرزها في السطور القادمة.

ترميم مسجد الطنبغا المارداني

في إطار جهود الدولة للحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الاستفادة منه، تم توقيع مذكرة تفاهم لتجديد التعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة آغاخان للخدمات الثقافية – مصر، وذلك لاستكمال أعمال مشروع ترميم مسجد الطنبغا المارداني بمنطقة باب الوزير بالدرب الأحمر، إلى جانب تأهيل وتطوير المسار السياحي المحيط به.

منتدى "العمرة والزيارة" بالسعودية

نيابة عن وزير السياحة والآثار، شاركت مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى "العمرة والزيارة"، الذي تستضيفه بالسعودية، وتنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة.

وقد انطلقت أعمال المنتدى هذا العام تحت شعار "تاريخ يُروى في كل محطة"، بمشاركة دولية واسعة، حيث يشهد تنظيم جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناقش تطوير الخدمات ورفع كفاءة المنظومة واستشراف مستقبل قطاع العمرة والزيارة.

المتحف المصري الكبير يُضيء واجهته باللون الأزرق

أضاء المتحف المصري الكبير، اليوم الموافق الثاني من أبريل، واجهته باللون الأزرق، وذلك احتفالًا باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد، في إطار مشاركته في دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، وتعزيز الوعي بقضايا ذوي الهمم.

وقد تم إطفاء الاضاءة الزرقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم، كما يتم إطفاء الإضاءة الداخلية وتخفيف إضاءة الواجهة إلي أقصى حد. حيث يتخذ المتحف عددًا من التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

ملتقى البعثات الأثرية المصرية

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دعم البحث العلمي وتعزيز التعاون بين البعثات الأثرية العاملة في مصر، نظم المجلس الأعلى للآثار، ملتقى البعثات الأثرية المصرية والمشتركة العاملة بالمواقع الأثرية بمحافظة الأقصر، وذلك بمقر متحف التحنيط بمدينة الأقصر.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أبرز إنجازات البعثات الأثرية المصرية والمشتركة في مجالات الحفائر والترميم والتسجيل والتوثيق الأثري، إلى جانب استعراض خطة المجلس الأعلى للآثار في مجال الحفائر على مستوى الجمهورية، مع التركيز على محافظة الأقصر باعتبارها أحد أهم مراكز التراث العالمي.

قافلة سياحية ترويجية بالسوق الألماني

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قافلة سياحية بالسوق الألماني بالتعاون مع منظم الرحلاتDER Touristik (DERTOUR)؛ بهدف تعزيز الطلب على الوجهات السياحية المصرية ودعم الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق السياحي الهام خلال الفترة المقبلة.

وقد أقيمت فعاليات القافلة بأربعة مدن ألمانية وهى "ماغديبورغ، وهامبورغ، ومونستر، وآخن"؛ وشارك بها وكلاء ومكاتب السفر والسياحة بهذه المدن؛ للتعرف على الوجهات السياحية المصرية المختلفة وما تتميز به كل وجهة من مقومات سياحية جاذبة، بما يسهم في دعم المبيعات خلال موسم الصيف المقبل.

القاهرة ضمن أفضل المدن للزيارة خلال عام 2026

نشر موقع مجلة "Time Out" تقريرًا صحفيًا استعرض خلاله أفضل 50 مدينة على مستوى العالم تستحق الزيارة والاستكشاف خلال عام 2026، وذلك ضمن تصنيفها السنوي الذي استند إلى استطلاع آراء أكثر من 24,000 من سكان 150 مدينة حول العالم، إلى جانب تقييمات نخبة من الخبراء والمتخصصين، حيث جاءت القاهرة ضمن هذه القائمة المتميزة.

واستعرض التقرير المتحف المصري الكبير وما يضمه من كنوز أثرية فريدة. كما أبرز التقرير ما تشهده المدينة من تطور ملحوظ في قطاع الفنادق والإقامة، بما يعكس حيويتها وتنوع تجاربها السياحية، ويعزز من مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية الجاذبة للزائرين.

*مجلة "Time" تختار المتحف المصري الكبير ضمن أفضل المعالم السياحية والأثرية للزيارة في 2026*

نشر موقع مجلة "Time" العالمية تقريرًا صحفياً سلط فيه الضوء على أفضل المعالم السياحية والأثرية على مستوى العالم التي يُنصح بزيارتها خلال عام 2026، حيث جاء المتحف المصري الكبير ضمن هذه القائمة.

وأشاد التقرير بالمجموعات الأثرية التي تعرض بالمتحف واصفاً إياها بالاستثنائية والتي تجسد عراقة الحضارة المصرية عبر آلاف السنين، مشيرًا إلى أن هذا الصرح الثقافي يمثل إضافة نوعية وداعم رئيسي لقطاع السياحة في مصر.