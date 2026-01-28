رمضان 2026.. تفاصيل شخصية إيهاب فهمى في مسلسل "ولاد الراعي"

يقدم النجم ايهاب فهمي شخصية رووف الديناري العدو اللدود لاولاد الراعي الثلاثه وهو رجل اعمال كبير وبينه وبين اولاد الراعي صراع وصدام دائم علي السلطة والمال ويشتد الصراع بينه وبين راغب الراعي الابن الثاني في عائلة الراعي ويشهد المسلسل العديد من الصراعات والاحداث و التشابكات التي تتصاعد خلال الحلقات.

مسلسل ولاد الراعى

ومسلسل “ولاد الراعى” قصة ريمون مقار و سيناريو وحوار محمود شكري وخالد شكري وطه زغلول ومينا بباوي ومن اخراج محمود كامل وهو من تأليف شركة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة وهو مقرر عرضه في رمضان المقبل وهو من نوعية مسلسلات الاثارة والتشويق .

أبطال مسلسل ولاد الراعي

و المسلسل يشارك في بطولته ماجد المصري وامل بوشوشة و نيرمين الفقي و احمد عيد وايهاب فهمي وشادي مقار ومحمد عز وفادية عبد الغني يذكر ان ايهاب فهمي شارك في العديد من الاعمال الهامة من انتاج فنون مصر مثل برغم القانون و جبل الحلال ونقل عام و الطوفان وغيرها.