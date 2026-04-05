6 أشهر| متحدث الوزراء يطمئن المواطنين وتحذير عاجل للمحتكرين

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية أمان ويمتد ستة أشهر وهذا الأمر جاء بتوجيهات مستديمة من الرئيس السيسي والتي قامت على ضرورة عمل مخزون استراتيجي للسلع.

واضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن كان هناك رؤية من الرئيس السيسي تحسبا لأي طارئ ، وصحة رؤية الرئيس السيسي ومكنت الدولة من التعامل مع التحديات الحالية.

وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن أي محاولات لاحتكار أو إخفاء السلع يتم التعامل معها فورا من خلال توفير السلع في الأسواق ومن ناحية أخرى يأتي دور الجهات الرقابية للتعامل مع ممارسات تضر بالاسعار.

وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ترشيد استهلاك الطاقة استراتيجية تعمل بها الدولة في ظل الظروف الحالية.

وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن يتم التعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة ومستمرون في إجراءات الترشيد.