إيران: مضيق هرمز لن يعود أبداً إلى سابق عهده خاصة لأمريكا وإسرائيل

أصدرت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بيانا شديد اللهجة على منصة التواصل الاجتماعي X مساء الأحد، مؤكدةً أن الوضع الراهن في مضيق هرمز قد تغير بشكلٍ لا رجعة فيه.

ووفقًا للبيان، فإن المضيق الاستراتيجي "لن يعود أبدًا إلى حالته السابقة"، مع التركيز بشكل خاص على أن هذا التغيير موجه ضد القوات أمريكا وإسرائيل.

يأتي البيان الإيراني كرد مباشر على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومهلة المهلة التي حددها بأنه يعتزم شن هجمات على أهداف حساسة في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، إذا قامت طهران بتعطيل حرية الملاحة في المضيق، الذي يعد شريان حياة رئيسي لإمدادات النفط العالمية.

وأكد الحرس الثوري أن قواته في أقصى درجات الجاهزية. وجاء في البيان: "تجري البحرية التابعة للحرس الثوري حالياً الاستعدادات العملياتية لتنفيذ الخطة التي أعلنتها السلطات الإيرانية لإقامة "نظام جديد" في الخليج العربي".