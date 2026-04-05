العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة داخل شقة سكنية بأسوان

لقى شاب مصرعه نتيجة تعرضه للطعن فى رقبته فى ظروف غامضة، وتم العثور على جثته داخل إحدى الشقق السكنية بأسوان ، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة ووضعه تحت تصرف الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الاجهزة الأمنية إخطاراً يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقة بدائرة القسم ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المجني عليه يُدعى م.أ 31 سنة ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة أسوان العمومية، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ويكثف رجال مباحث قسم شرطة ثانى أسوان جهودهم لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب داخل شقة سكنية ، حيث يواصلون إجراء التحريات اللازمة، وفحص ملابسات الحادث بدقة، والعمل على تحديد هوية المتهم الرئيسي وضبطه في أقرب وقت، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله ، وتم تحرير محضر بالواقعة .