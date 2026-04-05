تعاون مشترك بين مديرية الأوقاف وجامعة أسوان

استقبل الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ، وذلك فى إطار فتح آفاق التعاون المشترك بين مديرية أوقاف أسوان وجامعة أسوان.

ورافق مدير مديرية الأوقاف خلال الزيارة الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل الطرق الصوفية بأسوان ومدير أوقاف أسوان الأسبق، والشيخ محمود فخرالدين، رئيس قسم الثقافة والإرشاد الديني بالمديرية.

وتناول اللقاء سبل دعم التعاون العلمي والدعوي بين الجانبين، والعمل على نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز القيم الدينية والوطنية داخل المجتمع الجامعى بما يسهم في خدمة قضايا المجتمع وبناء وعي رشيد لدى الشباب.

ويأتي ذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي تقوم به مديرية أوقاف أسوان، وسعيها إلى مد جسور التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية، بما يخدم قضايا المجتمع، ويعزز من نشر صحيح الدين والفكر المستنير، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.