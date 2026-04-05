عمرو لاشين يستقبل الملك أحمد فؤاد الثانى بمطار أسوان الدولى فى زيارته لزهرة الجنوب..شاهد

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، الملك أحمد فؤاد الثانى ، يرافقه نجله الأمير محمد على ، والوفد المرافق لهما وذلك لدى وصولهم إلى مطار أسوان الدولى.

جاء ذلك بحضور اللواء طيار شريف حسن نائب مدير مطار أسوان الدولى ، حيث أعرب المهندس عمرو لاشين عن ترحيبه البالغ بهذه الزيارة ، مؤكداً إعتزازه وأهالى المحافظة بإستقبال هذه القامة التاريخية ، والتى تعكس المكانة المتميزة التى تحظى بها أسوان كوجهة سياحية وثقافية ذات طابع عالمى .

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه الزيارة تمثل إضافة هامة لدعم الحركة السياحية ، وتسهم فى تعزيز الصورة الذهنية لمحافظة أسوان كإحدى أبرز المقاصد السياحية فى مصر والعالم لما تتمتع به من مقومات فريدة تجمع بين الطبيعة الخلابة والتاريخ العريق .

كما أعرب المهندس عمرو لاشين عن خالص تمنياته للملك أحمد فؤاد الثانى ومرافقيه بقضاء أوقات ممتعة داخل عروس المشاتى ، والإستمتاع بما تزخر به من معالم ومزارات سياحية وأثرية تعكس عراقة الحضارة المصرية وأصالة زهرة الجنوب .